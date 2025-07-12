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Фемке Бол одержала победу с лучшим результатом сезона в мире на этапе Бриллиантовой лиги

Олимпийская чемпионка 2024 года нидерландская легкоатлетка Фемке Бол показала лучший результат сезона в мире на дистанции 400 м с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги в Монако.

Фемке Бол закончила дистанцию, остановив секундомер на отметке 51.95 секунды. Второй на финише стала американка Делайла Мухаммад (52.58), замкнула тройку призёров ещё одна представительница США, Анна Кокрелл, с результатом 52,91 секунды.

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига – 2025. Монако. Женщины, 400 м с барьерами:

1. Фемке Бол (Нидерланды) – 51,95 (лидер сезона).

2. Делайла Мухаммад (США) – 52,58.

3. Анна Кокрелл (США) – 52,91.

4. Эмма Заплеталова (Чехия) – 54,51.

5. Антдренетт Кнайт (Ямайка) – 54,54.