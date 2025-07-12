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Результаты 10-го этапа Бриллиантовой лиги — 2025 в Монако

В пятницу, 11 июля, в Монако (Монте-Карло) прошёл 10-й этап Бриллиантовой лиги — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Мужчины

110 м с/б

1. Трей Каннингем (США) – 13,09.

2. Корделл Тинч (США) – 13,14.

3. Джа’Коб Тарп (США) – 13,17.

200 м

1. Ноа Лайлз (США) – 19,88.

2. Летсиль Тебого (Ботсвана) – 19,97.

3. Маканакайше Чарамба (Зимбабве) – 19,99.

800 м

1. Эммануэл Ваньони (Кения) – 1.41,44.

2. Джош Хоуи (США) – 1.42,01.

3. Джамель Седжати (Алжир) – 1.42,20.

3000 м, стипль-чез

1. Суфьян Эль-Баккали (Марокко) – 8.03,18.

2. Рюдзи Миура (Япония) – 8.03,43.

3. Эдмунд Серем (Кения) – 8.04,00.

5000 м

1. Йомиф Кейелча (Эфиопия) – 12.49,46.

2. Джимми Грессье (Франция) – 12.53,36.

3. Бирхану Балев (Бахрейн) – 12.53,51.

Тройной прыжок

1. Джордан Скотт (Ямайка) – 17,52.

2. Яссер Трики (Алжир) – 17,23.

3. Энди Диас Эрнандес (Италия) – 17,19.

Прыжки с шестом

1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,05.

2. Эммануил Каралис (Греция) – 5,92.

3. Кёртис Маршалл (Австралия) – 5,92.

Прыжки в высоту

1. Ву Сан Хек (Южная Корея) – 2,34.

2. Ян Штефела (Чехия) – 2,32.

3. Джувон Харрисон (США) – 2,27.

Женщины

100 м

1. Жюльен Альфред (Сент-Люсия) – 10,79.

2. Джейсус Сирс (США) – 11,02.

3. Зои Хоббс (Новая Зеландия) – 11,12.

100 м с/б

1. Меган Таппер (Ямайка) – 12,34.

2. Дитаджи Камбунджи (Швейцария) – 12,43.

3. Надин Виссер (Нидерланды) – 12,56.

400 м

1. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика) – 49,06.

2. Алия Батлер (США) – 49,09.

3. Никиша Прайс (Ямайка) – 49,63.

400 м с/б

1. Фемке Бол (Нидерланды) – 51,95.

2. Далайла Мухаммад (США) – 52,58.

3. Анна Кокрелл (США) – 52,91.

1000 м

1. Нелли Чепчирчир (Кения) – 2.29,77.

2. Эддисон Уайли (США) – 2.30,71.

3. Джессика Халл (Австралия) – 2.30,96.

Ядро

1. Джессика Схилдер (Нидерланды) – 20,39.

2. Чейз Джексон (США) – 20,06.

3. Сара Миттон (Канада) – 20,00.