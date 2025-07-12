Результаты 10-го этапа Бриллиантовой лиги — 2025 в Монако

В пятницу, 11 июля, в Монако (Монте-Карло) прошёл 10-й этап Бриллиантовой лиги — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.
Мужчины
110 м с/б
1. Трей Каннингем (США) – 13,09.
2. Корделл Тинч (США) – 13,14.
3. Джа’Коб Тарп (США) – 13,17.
200 м
1. Ноа Лайлз (США) – 19,88.
2. Летсиль Тебого (Ботсвана) – 19,97.
3. Маканакайше Чарамба (Зимбабве) – 19,99.
800 м
1. Эммануэл Ваньони (Кения) – 1.41,44.
2. Джош Хоуи (США) – 1.42,01.
3. Джамель Седжати (Алжир) – 1.42,20.
3000 м, стипль-чез
1. Суфьян Эль-Баккали (Марокко) – 8.03,18.
2. Рюдзи Миура (Япония) – 8.03,43.
3. Эдмунд Серем (Кения) – 8.04,00.
5000 м
1. Йомиф Кейелча (Эфиопия) – 12.49,46.
2. Джимми Грессье (Франция) – 12.53,36.
3. Бирхану Балев (Бахрейн) – 12.53,51.
Тройной прыжок
1. Джордан Скотт (Ямайка) – 17,52.
2. Яссер Трики (Алжир) – 17,23.
3. Энди Диас Эрнандес (Италия) – 17,19.
Прыжки с шестом
1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,05.
2. Эммануил Каралис (Греция) – 5,92.
3. Кёртис Маршалл (Австралия) – 5,92.
Прыжки в высоту
1. Ву Сан Хек (Южная Корея) – 2,34.
2. Ян Штефела (Чехия) – 2,32.
3. Джувон Харрисон (США) – 2,27.
Женщины
100 м
1. Жюльен Альфред (Сент-Люсия) – 10,79.
2. Джейсус Сирс (США) – 11,02.
3. Зои Хоббс (Новая Зеландия) – 11,12.
100 м с/б
1. Меган Таппер (Ямайка) – 12,34.
2. Дитаджи Камбунджи (Швейцария) – 12,43.
3. Надин Виссер (Нидерланды) – 12,56.
400 м
1. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика) – 49,06.
2. Алия Батлер (США) – 49,09.
3. Никиша Прайс (Ямайка) – 49,63.
400 м с/б
1. Фемке Бол (Нидерланды) – 51,95.
2. Далайла Мухаммад (США) – 52,58.
3. Анна Кокрелл (США) – 52,91.
1000 м
1. Нелли Чепчирчир (Кения) – 2.29,77.
2. Эддисон Уайли (США) – 2.30,71.
3. Джессика Халл (Австралия) – 2.30,96.
Ядро
1. Джессика Схилдер (Нидерланды) – 20,39.
2. Чейз Джексон (США) – 20,06.
3. Сара Миттон (Канада) – 20,00.