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Кениец Ваниони показал лучший результат сезона в мире на 800 м на этапе Бриллиантовой лиги

Кениец Ваниони показал лучший результат сезона в мире на 800 м на этапе Бриллиантовой лиги
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Олимпийский чемпион 2024 года кенийский легкоатлет Эммануэль Ваниони одержал победу на этапе Бриллиантовой лиги в Монако на дистанции 800 м, показав лучший результат сезона в мире.

Эммануэль Ваньони завершил дистанцию с результатом 1.41,44, опередив американца Джоша Хоуи (1.42,01) и алжирца Джамеля Седжати (1.42,20), которые заняли второе и третье места в забеге.

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига – 2025. Монако. Мужчины, 800 м:

1. Эммануэль Ваниони (Кения) – 1.41,44 (лидер сезона).
2. Джош Хоуи (США) – 1.42,01.
3. Джамель Седжати (Алжир) – 1.42,20.
4. Петер Бол (Австралия) – 1.42,55.
5. Марко Ароп (Канада) – 1.42,73.

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