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Арман Дюплантис одержал победу на этапе Бриллиантовой лиги в Монако

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира в прыжках с шестом шведский атлет Арман Дюплантис одержал победу на этапе Бриллиантовой лиги в Монако.

Дюплантис завершил соревнования с результатом 6,05 м, установив рекорд соревнований. Вторым в секторе прыжков с шестом стал грек Эммануил Каралис (5,92 м), австралиец Кёртис Маршалл занял третье место, показав одинаковый результат с греческим спортсменом (5,92 м).

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига – 2025. Монако. Мужчины, прыжки с шестом:

1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,05.

2. Эммануил Каралис (Греция) – 5,92.

3. Кёртис Маршалл (Австралия) – 5,92.

4. Сэм Кендрикс (США), Рено Лявильни (Франция) – 5,82.

6. Менно Влун (Нидерланды) – 5,72.