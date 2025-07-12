Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Арман Дюплантис одержал победу на этапе Бриллиантовой лиги в Монако

Арман Дюплантис одержал победу на этапе Бриллиантовой лиги в Монако
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира в прыжках с шестом шведский атлет Арман Дюплантис одержал победу на этапе Бриллиантовой лиги в Монако.

Дюплантис завершил соревнования с результатом 6,05 м, установив рекорд соревнований. Вторым в секторе прыжков с шестом стал грек Эммануил Каралис (5,92 м), австралиец Кёртис Маршалл занял третье место, показав одинаковый результат с греческим спортсменом (5,92 м).

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига – 2025. Монако. Мужчины, прыжки с шестом:

1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,05.
2. Эммануил Каралис (Греция) – 5,92.
3. Кёртис Маршалл (Австралия) – 5,92.
4. Сэм Кендрикс (США), Рено Лявильни (Франция) – 5,82.
6. Менно Влун (Нидерланды) – 5,72.

Материалы по теме
Кенийские бегуньи установили невероятные мировые рекорды. Они затмили даже Дюплантиса!
Кенийские бегуньи установили невероятные мировые рекорды. Они затмили даже Дюплантиса!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android