Олимпийский чемпион Лайлз одержал победу в забеге на 200 м на этапе Бриллиантовой лиги

Олимпийский чемпион в беге на 100 м американец Ноа Лайлз одержал победу в забеге на 200 м на этапе Бриллиантовой лиги в Монако.
Ноа Лайлз пересёк финишную линию, показав результат 19,88 секунды, это лучшее его личное время на 200 м в этом сезоне. Вторым на финише стал олимпийский чемпион – 2024 в беге на 200 м ботсванец Летсиль Тебого (19,97), третье место занял зимбабвиец Маканакейш Чарамба (19,99).
Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига – 2025. Монако. Мужчины, 200 м:
1. Ноа Лайлз (США) – 19,88.
2. Летсиль Тебого (Ботсвана) – 19,97.
3. Маканакейш Чарамба (Зимбабве) – 19,99.
4. Александер Огандо (Доминиканская Республика) – 20,01.
5. Хави Мо-Аджок (Нидерланды) – 20,34.