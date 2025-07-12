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Беспилотник ударил по спорткомплексу в Белгороде, где в тот момент проходили занятия

Беспилотник ударил по спорткомплексу в Белгороде, где в тот момент проходили занятия
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Беспилотники атаковали социальные объекты в Белгороде, в том числе спортивный комплекс «Белгород Арена». Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Белгород-Арена» предназначена для соревнований по волейболу, баскетболу, гандболу, мини-футболу, теннису и другим видам спорта. Стадион вмешает 10 105 человек.

«Беспилотниками ВСУ атакованы два социальных объекта в Белгороде. По предварительной информации, пострадавших нет.

Один из БПЛА ударил по спорткомплексу «Белгород Арена», где проходили занятия, в результате произошло возгорание кровли — пожарные расчёты на месте занимаются его ликвидацией.

Второй беспилотник атаковал здание социального объекта — повреждены фасад и остекление. Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», — написал Гладков.

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