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Полина Кнороз с личным рекордом выиграла Кубок сильнейших в Беларуси

Полина Кнороз с личным рекордом выиграла Кубок сильнейших в Беларуси
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Четырёхкратная чемпионка России в прыжках с шестом Полина Кнороз одержала победу на международном турнире «Кубок сильнейших спортсменов», который проходит в Бресте (Беларусь). Её лучший результат составил 4,83 м, что является личным рекордом Кнороз.

Второе место заняла ещё одна россиянка, Татьяна Калинина (4,65 м). Тройку лучших замкнула россиянка Аксана Гатауллина (4,40 м).

Лёгкая атлетика. Кубок сильнейших спортсменов. Прыжки с шестом. Женщины, результаты:

  1. Полина Кнороз (Россия) — 4,83 м.
  2. Татьяна Калинина (Россия) – 4,65 м.
  3. Аксана Гатауллина (Россия) – 4,40 м.
  4. Рената Тимофеева (Россия) – 4,30 м.
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