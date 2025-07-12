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ЧМ по водным видам спорта — 2025: результаты, календарь, медальный зачёт 12 июля

ЧМ по водным видам спорта — 2025: результаты, календарь, медальный зачёт 12 июля
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В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. В рамках второго соревновательного дня прошли матчи группового этапа турнира по водному поло среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех матчей дня.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Водное поло, мужчины. Групповой этап. Результаты 12 июля:

Группа А. 1-й тур. Сербия — ЮАР — 27:3;
Группа С. 1-й тур. Канада — США — 9:18;
Группа D. 1-й тур. Китай — Хорватия — 6:25;
Группа С. 1-й тур. Бразилия — Сингапур — 19:18;
Группа В. 1-й тур. Испания — Япония — 22:16;
Группа В. 1-й тур. Венгрия — Австралия — 18:6;
Группа D. 1-й тур. Черногория — Греция — 10:9;
Группа А. 1-й тур. Румыния — Италия — 5:17;

Российские спортсмены будут выступать на турнире в нейтральном статусе, а также смогут принять участие и в плавательных эстафетах, и в групповых соревнованиях по синхронному плаванию.

Календарь ЧМ-2025 по водным видам спорта
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