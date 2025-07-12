Джонатан Милан стал победителем восьмого этапа «Тур де Франс», Погачар — 42-й

24-летний итальянский велогонщик Джонатан Милан выиграл восьмой этап престижной многодневки «Тур де Франс» — 2025. Он стал сильнейшим на дистанции Сен-Мен-ле-Гран — Лаваль. Второе место на равнинном этапе досталось бельгийцу Вауту ван Арту, а тройку сильнейших замкнул австралиец Каден Гровс.

Титулованный словенец Тадей Погачар занял 42-е место, нидерландец Матье ван дер Пул — 21-й, а бельгиец Ремко Эвенепул — 29-й. Российский спортсмен Александр Власов финишировал на 95-й позиции.

Велоспорт. «Тур де Франс» — 2025. Генеральная классификация (после восьмого этапа):

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates — XRG) — 25.58,04;

2. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick-Step) — 0,54;

3. Кевин Воклен (Франция, Arkéa — B&B Hotels) — 1,11;

4. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) — 1,17;

5. Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin — Deceuninck) — 1,29;

6. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike) — 1,34;

7. Оскар Онли (Великобритания, Picnic PostNL) — 2,49;

8. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 3,02;

9. Примож Роглич (Словения, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 3,06;

10. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl — Trek) — 3,43;

...

48. Александр Власов (Россия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 23,52.