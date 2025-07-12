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ЧМ по водным видам спорта — 2025: расписание на 13 июля

В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. 13 июля продолжатся матчи группового этапа турнира по водному поло среди женских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех матчей дня.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Водное поло, женщины. Групповой этап, 2-й тур.

Расписание 13 июля (время — московское):

04:00. Водное поло. Группа В. Китай — Аргентина;

05:35. Водное поло. Группа C. Венгрия — Япония;

07:10. Водное поло. Группа D. ЮАР — Великобритания;

08:45. Водное поло. Группа C. Хорватия — Греция;

11:00. Водное поло. Группа D. Испания — Франция;

12:35. Водное поло. Группа А. Австралия — Италия;

14:10. Водное поло. Группа А. Новая Зеландия — Сингапур;

15:45. Водное поло. Группа В. Нидерланды — США.