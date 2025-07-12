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Российский регбист Дронов перешёл во французский клуб «Альби»

Российский регбист Дронов перешёл во французский клуб «Альби»
Дмитрий Дронов
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Пресс-служба французского клуба «Альби» в социальных сетях сообщила о переходе 22-летнего российского регбиста Дмитрия Дронова, выступающего в третьей линии нападения. «Альби» выступает в лиге Насьональ – третьей по силе во Франции.

Ранее Дронов выступал за клуб «Кастр» из Топ-14. Он принимал участие в играх молодёжной команды «Кастра» и был её капитаном. В минувшем сезоне он стал серебряным призёром молодежного чемпионата страны. Однако к играм основной команды Дмитрий привлекался редко, и в основном в регби-7. Переход в «Альби», который с июня 2025 года является фарм-клубом «Кастра», направлен на получение игровой практики на уровне взрослого регби.

«Российский игрок привнесёт свою энергию и усилит «чёрно-жёлтую» команду. Добро пожаловать в «Альби», Дмитрий!» — поприветствовали регбиста в соцсетях клуба.

Напомним, что Дронов входил в состав сборной России-U18. В 2020 году он перебрался из России во Францию и в первый год выступал за клуб «Тиросс». На следующий год подписал соглашение с «Кастром», в котором провёл четыре года.

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