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Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин на 13 июля

13 июля, продолжится розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди женских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием нового игрового дня.

Расписание игрового дня Лиги наций — 2025 по волейболу среди женщин 13 июля (время — московское):

5:00 Южная Корея – Франция

8:30 Болгария – Польша

13:20 Япония – Бразилия

13:30 Чехия – Бельгия

17:00 Нидерланды – Италия

19:30 Германия – Доминиканская Республика

21:00 Сербия – Турция

23:00 Таиланд – Канада

3:00 Китай – США

В соревнованиях, которые продолжатся до 27 июля, принимают участие 18 национальных команд. Действующим победителем Лиги наций среди женщин является сборная Италии.