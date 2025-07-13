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Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин на 13 июля

Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин на 13 июля
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13 июля, продолжится розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди женских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием нового игрового дня.

Расписание игрового дня Лиги наций — 2025 по волейболу среди женщин 13 июля (время — московское):

5:00 Южная Корея – Франция
8:30 Болгария – Польша
13:20 Япония – Бразилия
13:30 Чехия – Бельгия
17:00 Нидерланды – Италия
19:30 Германия – Доминиканская Республика
21:00 Сербия – Турция
23:00 Таиланд – Канада
3:00 Китай – США

В соревнованиях, которые продолжатся до 27 июля, принимают участие 18 национальных команд. Действующим победителем Лиги наций среди женщин является сборная Италии.

Календарь Лиги наций (ж)
Турнирная таблица Лиги наций (ж)
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