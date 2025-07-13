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Россия и США в июле проведут матчевый поединок по вольной борьбе

Сборные России и США проведут матчевую встречу по вольной борьбе. Об этом сообщила пресс-служба Профессиональной борцовской лиги (PWL). Состязание состоится 21 июля в Будапеште (Венгрия).

21 июля, Будапешт, Венгрия. Вольная борьба. PWL 9. Матчевая встреча Россия — США:

До 57 кг. Муса Мехтиханов (Россия) — Люк Лилледаль (США).

До 61 кг. Муслим Мехтиханов (Россия) — Сет Гросс (США).

До 65 кг. Абасгаджи Магомедов (Россия) — Сиджей Компосито (США).

До 70 кг. Сайын Казырык (Россия) — Брюс Андониан (США).

До 74 кг. Магома Дибиргаджиев (Россия) — Джозеф Блейз (США).

До 79 кг. Мохьмад Насирхаев (Россия) — Дижей Хамити (США).

До 86 кг. Аманула Расулов (Россия) — Маркус Коулмен (США).

До 92 кг. Аманула Гаджимагомедов (Россия) — Майк Маккиавелло (США).

До 97 кг. Константин Пшеничников (Россия) — Джей Айелло (США).

До 125 кг. Зелимхан Хизриев (Россия) — Трент Хилджер (США).

Капитанами команд будут двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев (Россия) и победитель Олимпийских игр Кайл Снайдер (США).