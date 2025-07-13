«Трюки по полгода изучали». 36-летний райдер рассказал, как пришёл в BMX в 90-е годы

Российский BMX-райдер Максим Новосёлов рассказал, как пришёл в BMX в 1990-е годы.

– Что в 90-е могло привести молодого человека в BMX? Тогда ведь никто практически и не знал о таком виде спорта, да он и спортом в привычном смысле ещё не был.

– Я попал в BMX случайно. Одноклассник начал кататься, а мы много времени вместе проводили, катались вместе по району, но у меня был обычный горный велик. Начали запрыгивать на бордюры, как-то креативить. Потом где-то в газете или журнале он прочитал, что есть такой велик – BMX, каким-то чудом его достал, начал кататься, и это выглядело здорово. А я ещё три года после этого с ним рядом катался на обычном горном, потом тоже смог свой первый BMX найти. И мы начали вместе придумывать трюки.

– Именно сами придумывали, не изучали уже существующие?

– Мало у кого и где можно было научиться. Интернета тогда нормального не было, максимум – диал-ап модем, а это не то, как сейчас зайти на видеосервис какой-то. Поэтому сами учились, самые базовые трюки по полгода изучали методом проб и ошибок. Всё своим опытом и шишками, — сказал Новосёлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.