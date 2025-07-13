Райдер Новосёлов: когда за золото Олимпиады бьются в 13 лет, это не очень здоровая история

Российский BMX-райдер Максим Новосёлов высказался о конкуренции в виде спорта на Олимпийских играх.

«Дети в скейтбординге представляют серьёзную конкуренцию возрастным спортсменам, но по-хорошему это нужно как-то ограничивать. Когда за олимпийское золото бьются в 13 лет, это не очень здоровая история, но не мне, наверное, комментировать скейтборд. Знаю, что в BMX дети также крутые трюки учатся делать, катаются здорово, но у них другие велосипеды, меньше колёса. А чтобы участвовать на взрослых стартах, нужен большой велосипед на 20-х колёсах. Поэтому за счёт технических нюансов происходит естественное разделение. Хотя, как мне кажется, даже выпусти на взрослые старты детей на маленьких великах, опытные спортсмены всё равно проедут сильнее», — сказал Новосёлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.