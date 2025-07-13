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BMX-райдер Новосёлов: раньше у нас был андеграунд, а теперь люди уходят в профессионалы

BMX-райдер Новосёлов: раньше у нас был андеграунд, а теперь люди уходят в профессионалы
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BMX-райдер Максим Новосёлов рассказал, как вид спорта вышел на профессиональный уровень.

– Как в целом изменился BMX за последние годы, когда оформился в полноценную олимпийскую дисциплину?
– Произошло разделение BMX-комьюнити. Раньше всё было камерно, была у нас андеграундная тусовка, уличная культура, и многим именно это нравилось. А когда нас признали олимпийским видом спорта, часть людей ушла в профессиональный спорт, они живут как спортсмены, правильно питаются, следят за своим распорядком дня, вся их жизнь направлена на результат: тренажёрный зал, выверенные тренировки. А часть ребят так и осталась, грубо говоря, на улице, они всё так же катаются на BMX, но, скорее, в своё удовольствие, на соревнованиях без жёстких правил.

На самом деле результаты у них тоже очень высокие, трюки крутые, но дисциплина немного другая. Стрит едва ли признают олимпийским видом. Прыгать на перила, например, в принципе не особенно приветствуется городскими властями ни одной страны мира. А это часть культуры, часть движения, когда для тебя весь город – скейт-парк. Но придумывают что-то новое, мне вот, например, нравится движуха с земляными трамплинами в лесу, — сказал Новосёлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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