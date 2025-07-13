«Это база». BMX-райдер Максим Новосёлов оценил темпы развития скейт-парков в России

BMX-райдер Максим Новосёлов высказался о темпах развития скейт-парков в России.

«Инфраструктура – это база. Если нет площадки, на которой ты будешь тренироваться, оттачивать свои навыки – ничего и не получится. Парк «Урам» в Казани – не просто лучший в стране, он, на мой взгляд, один из лучших вообще в мире скейт-парков. И, конечно, в таких условиях можно воспитать настоящих крутых спортсменов.

В Москве много хороших скейт-парков разного масштаба, я даже уже и не во всех был. Когда я только начинал кататься, я знал про все скейт-парки в России, на каждом успел прокатиться, их было-то – по пальцам двух рук посчитать. Помню, в 2010-м в Красноярске построили большой скейт-парк и мы туда поехали с товарищем на целый месяц, чтобы кататься и тренироваться. Потому что жил я тогда в Санкт-Петербурге и таких возможностей для реализации себя у нас не было. У нас не было ничего, а сейчас я даже в родном городе не знаю, где и что уже построить успели», — сказал Новосёлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.