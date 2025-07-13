Данил Лысенко установил лучший результат сезона в мире по прыжкам в высоту

Серебряный призёр чемпионата мира по лёгкой атлетике – 2019 в прыжках в высоту Данил Лысенко установил лучший результат сезона, преодолев планку в 2,35 м. Он превзошёл результат украинца Олега Дорощука и представителя Южной Кореи Ву Сан Хёка, которые взяли высоту в 2,34 м.

Установить лучшее достижение сезона Лысенко удалось в рамках Кубка сильнейших спортсменов в Бресте (Беларусь), где он с большим отрывом занял первое место.

Лёгкая атлетика. Кубок сильнейших спортсменов. Мужчины. Прыжки в высоту:

Данил Лысенко (Россия) — 2,35 м. Матвей Тычинкин (Россия) — 2,28. Ярослав Климов (Беларусь), Никита Курбанов (Россия) — 2,24.

Ранее Данил Лысенко стал победителем Кубка России по лёгкой атлетике, который проходил с 20 по 22 июня в подмосковном Жуковском. Атлет выиграл на соревнованиях с результатом 2,27 м.