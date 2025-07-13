Губерниев высказался об отказе российских гребцов от участия в юниорском ЧМ в Польше

Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о ситуации с отказом российских спортсменов принимать участие в первенстве мира по академической гребле до 23 лет.

Ранее стало известно, что российские спортсмены не примут участия в первенстве мира по академической гребле среди юниоров и юниорок до 23 лет из-за введения дополнительных условий участия со стороны оргкомитета первенства мира.

«Наши гребцы действительно собираются практически во всех соревнованиях. Уровень договорённостей у Дегтярёва действительно очень хороший. Глава международной федерации гребного спорта — француз и олимпийский чемпион. Я комментировал все его победные заезды на Олимпиаде и чемпионате мира. Но здесь всё упирается в политику страны. Руководитель федерации не может диктовать Польше, что делать и как.

То же самое коснётся лыж и биатлона, когда мы вернёмся. Условно говоря, в Германии мы будем выступать, а в Норвегии — нет. Это будет ещё один способ давления. Поляки придумали какую-то с декларациями — естественно, их никто подписывать не будет. Это не оспаривается. Такие страны, как Польша, Чехия, Финляндия и Прибалтика, стоят особняком в данном случае. По видимому, наших гребцов в Польше не будет, если судить по ситуации, которая была несколько дней назад. Это те реалии, в которых существуем. Но уже здорово, что Международная федерация гребного спорта открыта к диалогу. А Дегтярёв — молодец. Это огромная федерация, объединяющая 200 стран, и гребут там очень активно. Там мощнейшие университетские традиции и много авторитетных чиновников», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.