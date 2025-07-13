Тим Мерлир выиграл девятый этап «Тур де Франс», Погачар — 26-й, Власов — 76-й

Бельгийский велогонщик Тим Мерлир выиграл девятый этап престижной многодневки «Тур де Франс» — 2025. Он стал сильнейшим на дистанции Шинон – Шатору. Второе место на этапе досталось итальянцу Джонатану Милану, тройку сильнейших замкнул бельгиец Арно де Ли.

Титулованный словенец Тадей Погачар занял 26-е место. Российский спортсмен Александр Власов финишировал на 76-й позиции.

Велоспорт. «Тур де Франс» — 2025. Генеральная классификация (после девятого этапа):

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG) – 33.17,22.

2. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick-Step) – 0,54.

3. Кевин Воклен (Франция, Arkéa – B&B Hotels) – 1,11.

4. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 1,17.

5. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike) – 1,34.

6. Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin – Deceuninck) – 1,46.