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ЧМ по водным видам спорта — 2025: результаты, календарь, медальный зачёт 13 июля

ЧМ по водным видам спорта — 2025: результаты, календарь, медальный зачёт 13 июля
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В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. В рамках третьего соревновательного дня прошли матчи группового этапа турнира по водному поло среди женских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех матчей дня.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Водное поло, женщины. Групповой этап, 2-й тур:

  • Водное поло. Группа В. Китай — Аргентина 29:9;
  • Водное поло. Группа C. Венгрия — Япония — 33:13;
  • Водное поло. Группа D. ЮАР — Великобритания — 12:3;
  • Водное поло. Группа C. Хорватия — Греция — 7:31;
  • Водное поло. Группа D. Испания — Франция — 23:6;
  • Водное поло. Группа А. Австралия — Италия — 19:15;
  • Водное поло. Группа А. Новая Зеландия — Сингапур — 22:7;
  • Водное поло. Группа В. Нидерланды — США — 9:11.

Российские спортсмены будут выступать на турнире в нейтральном статусе, а также смогут принять участие и в плавательных эстафетах, и в групповых соревнованиях по синхронному плаванию.

Календарь ЧМ-2025 по водным видам спорта
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