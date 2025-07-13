ЧМ по водным видам спорта — 2025: результаты, календарь, медальный зачёт 13 июля

В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. В рамках третьего соревновательного дня прошли матчи группового этапа турнира по водному поло среди женских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех матчей дня.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Водное поло, женщины. Групповой этап, 2-й тур:

Водное поло. Группа В. Китай — Аргентина 29:9;

Водное поло. Группа C. Венгрия — Япония — 33:13;

Водное поло. Группа D. ЮАР — Великобритания — 12:3;

Водное поло. Группа C. Хорватия — Греция — 7:31;

Водное поло. Группа D. Испания — Франция — 23:6;

Водное поло. Группа А. Австралия — Италия — 19:15;

Водное поло. Группа А. Новая Зеландия — Сингапур — 22:7;

Водное поло. Группа В. Нидерланды — США — 9:11.

Российские спортсмены будут выступать на турнире в нейтральном статусе, а также смогут принять участие и в плавательных эстафетах, и в групповых соревнованиях по синхронному плаванию.