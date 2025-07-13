Данил Лысенко: кто-то из соперников подумает: хорошо, что меня не будет на чемпионате мира

Серебряный призёр чемпионата мира по лёгкой атлетике – 2019 в прыжках в высоту Данил Лысенко высказался о том, что показал лучший результат сезона в мире. В рамках Кубка сильнейших спортсменов в Бресте (Беларусь) он преодолел планку высотой 2,35 м.

«Следят ли зарубежные соперники за моими выступлениями? Этот турнир они вряд ли смотрели, но попозже, когда видео с моим прыжком на 2,35 м появится в интернете, они обязательно его прокрутят.

Я уверен, что кто-то из них подумает в этот момент о том, что как хорошо, что меня не будет в сентябре на чемпионате мира. Пусть они радуются, но в следующий раз постараюсь прыгнуть ещё выше. И это будет совсем скоро», — приводит слова Лысенко ТАСС.