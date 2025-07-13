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ЧМ по водным видам спорта — 2025: расписание на 14 июля

ЧМ по водным видам спорта — 2025: расписание на 14 июля
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В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. 14 июля продолжатся матчи группового этапа турнира по водному поло среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех матчей дня.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Водное поло, мужчины. Групповой этап, 2-й тур

Расписание 14 июля (время московское):

4:00. Водное поло. Мужчины. Группа C. 2-й тур. США — Бразилия;
5:35. Водное поло. Мужчины. Группа A. 2-й тур. ЮАР — Румыния;
7:10. Водное поло. Мужчины. Группа D. 2-й тур. Греция — Канада;
8:45. Водное поло. Мужчины. Группа B. 2-й тур. Япония — Венгрия;
11:00. Водное поло. Мужчины. Группа B. 2-й тур. Австралия — Испания;
12:35. Водное поло. Мужчины. Группа D. 2-й тур. Хорватия — Черногория;
14:10. Водное поло. Мужчины. Группа C. 2-й тур. Сингапур — Канада;
15:45. Водное поло. Мужчины. Группа A. 2-й тур. Италия — Сербия.

Календарь ЧМ-2025 по водным видам спорта
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