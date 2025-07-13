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Ян Непомнящий снялся с турнира в США после смерти матери

Ян Непомнящий снялся с турнира в США после смерти матери
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34-летний российский гроссмейстер, чемпион мира в блице Ян Непомнящий не примет участие в турнире серии Freestyle Chess в Лас‑Вегасе (США). Об этом сообщила пресс-служба соревнований в соцсетях.

«С сожалением сообщаем, что Ян Непомнящий не сможет участвовать в турнире Freestyle Chess в Лас-Вегасе по семейным обстоятельствам. В это трудное время мы мысленно с ним», — говорится в заявлении.

8 июня ушла из жизни мать шахматиста Лилия Борисовна Непомнящая.

На турнире в США Яна Непомнящего заменит американский шахматист Самуэль Севян. Соревнования серии Freestyle Chess в Лас-Вегасе пройдут с 16 по 20 июля.

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