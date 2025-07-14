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Ефимова — о ЧМ по водным видам спорта: очень рада, что мы вернулись на высокий уровень

Ефимова — о ЧМ по водным видам спорта: очень рада, что мы вернулись на высокий уровень
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Трёхкратный призёр Олимпийских игр Юлия Ефимова высказалась о предстоящем чемпионате мира по водным видам спорта — 2025, отметив, что будет следить за всеми водными видами.

«Очень рада, что мы наконец вернулись на такой высокий уровень. Обязательно буду смотреть не только плавание, но и все остальные виды. Буду болеть за наших. Это большое событие», – приводит слова Ефимовой «Советский спорт».

Ранее шестикратная чемпионка мира по плаванию заявила о пропуске турнира из-за травмы. По словам Ефимовой, для неё это стало привычным, поэтому отбираться на первенство не пробовала.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025 пройдёт с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. По решению World Aquatics в соревнованиях россияне участвуют в нейтральном статусе.

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