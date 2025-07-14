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Губерниев — о ЧМ по водным видам спорта: все приличные люди в России будут болеть за наших

Губерниев — о ЧМ по водным видам спорта: все приличные люди в России будут болеть за наших
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Российский комментатор и журналист Дмитрий Губерниев призвал поддержать российских спортсменов на ныне проходящем чемпионате мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре.

«На чемпионате мира по водным видам в Сингапуре выступит НАША сборная!!! Все приличные люди в России будут болеть за НАШИХ!!! Всем остальным немногим предлагаю заткнуться и заниматься другими делами!!! Нашей сборной нужна поддержка и любовь!!! Верим в НАШУ команду!!! Так победим!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Сборная России примет участие в ЧМ-2025 в нейтральном статусе. Российские спортсмены выступят в плавании, прыжках в воду и синхронном плавании.

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