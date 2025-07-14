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На сайте World Aquatics сборная России обозначена с флагом во всех эстафетах на ЧМ-2025

На сайте World Aquatics сборная России обозначена с флагом во всех эстафетах на ЧМ-2025
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Команды сборной России во всех эстафетных дисциплинах по плаванию на чемпионате мира — 2025 обозначены с названием страны и с российским флагом на сайте World Aquatics.

Составов на эстафеты ещё нет, однако в предварительных списках российские команды значатся под национальным флагом. Спортсмены из России были допущены на чемпионат мира как нейтральные спортсмены и будут числиться в команде «нейтральных спортсменов B».

Фото: Скриншто сайта World Aquatics

Плавательный этап чемпионата мира по водным видам спорта — 2025 пройдёт с 27 июля по 3 августа. На ЧМ в Сингапуре российские спортсмены выступят в плавании, прыжках в воду и синхронном плавании.

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