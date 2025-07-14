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Легенда велоспорта Эдди Меркс был госпитализирован в одну из бельгийских клиник — L'Équipe

Легенда велоспорта Эдди Меркс был госпитализирован в одну из бельгийских клиник — L'Équipe
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Один из самых титулованных велогонщиков в истории, пятикратный чемпион «Тур де Франс» бельгиец Эдди Меркс был госпитализирован для проведения операции на бедре в одну из клиник Антверпена (Бельгия), сообщает L'Équipe.

У Меркса возникли осложнения, связанные с установкой тазобедренного протеза после падения с велосипеда в декабре 2024 года. Первый титановый протез, установленный бельгийцу, не дал должного результата, после чего была предпринята попытка установки цементированного протеза, но и она оказалась безуспешной.

80-летний Меркс 11 раз побеждал на Гранд-турах, а также имеет 19 побед на Монументах. Международный союз велосипедистов признал Меркса лучшим велогонщиком XX века.

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