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ЧМ по водным видам спорта — 2025: результаты, календарь, медальный зачёт 14 июля

ЧМ по водным видам спорта — 2025: результаты, календарь, медальный зачёт 14 июля
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В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. В рамках четвёртого соревновательного дня прошли матчи группового этапа турнира по водному поло среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех матчей дня.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Водное поло, мужчины. Групповой этап, 2-й тур:

  • Водное поло. Группа C. США — Бразилия – 16:7;
  • Водное поло. Группа A. 2-й тур. ЮАР — Румыния – 5:24;
  • Водное поло. Группа D. 2-й тур. Греция — Китай – 26:5;
  • Водное поло. Группа B. 2-й тур. Япония — Венгрия – 18:23;
  • Водное поло. Группа B. 2-й тур. Австралия — Испания – 7:10;
  • Водное поло. Группа D. 2-й тур. Хорватия — Черногория 13:11;
  • Водное поло. Группа C. 2-й тур. Сингапур — Канада – 10:22;
  • Водное поло. Группа A. 2-й тур. Италия — Сербия – 17:16 (4:3 по пенальти).

Российские спортсмены будут выступать на турнире в нейтральном статусе, а также смогут принять участие и в плавательных эстафетах, и в групповых соревнованиях по синхронному плаванию.

Календарь ЧМ-2025 по водным видам спорта
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