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Олимпийский чемпион — 2020 в брассе Стабблти-Кук из-за травмы не примет участия в ЧМ-2025

Олимпийский чемпион — 2020 в брассе Стабблти-Кук из-за травмы не примет участия в ЧМ-2025
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Олимпийский чемпион-2020 в плавании на 200 м брассом австралиец Зак Стабблти-Кук сообщил, что из-за травмы спины не сможет принять участия в чемпионате мира по водным видам спорта — 2025, который проходит с 11 июля по 3 августа в Сингапуре.

«Это неприятно, но у меня было много времени вне воды в прошлом году, и я полон решимости продолжать карьеру в течение следующих четырёх лет. Это неудача, но незначительная, и, надеюсь, когда начнётся чемпионат в Сингапуре — я уже сам вернусь в бассейн. Мой тренер Мэл Маршалл и я оба уверены, что мой лучший результат ещё впереди, так что я продолжаю свою охоту за ним… У меня впереди ещё много стартов», — приводит слова Стабблти-Кука Swimming World Magazine.

26-летний Зак Стабблти-Кук является олимпийским чемпионом и бронзовым призёром Токио-2020, а также завоевал золото чемпионата мира — 2022.

Напомним, плавательная часть чемпионата продлится восемь дней — с 27 июля по 3 августа.

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