Гимнастка Немур — о своём состоянии после ОИ-2024: у меня совсем не было мотивации

Олимпийская чемпионка-2024 на брусьях алжирская гимнастка Кайлия Немур рассказала, что планировала уйти из спорта после Игр в Париже, учитывая высокое эмоциональное напряжение.

— В мае ты официально покинула клуб Avoine Beaumont и начала работать в Дижоне. Как давно ты задумывалась об этом переходе и что стало главным мотивом?

— Подготовка к Олимпиаде была настоящим эмоциональным испытанием. Хотя она и принесла медаль, я ежедневно испытывала колоссальное психологическое давление, не чувствовала, что смогу пережить ещё один такой олимпийский цикл. После Игр у меня совсем не было мотивации, несмотря на мою любовь к гимнастике. Я даже думала уйти, но это решение меня очень расстраивало. Мне хотелось найти решение ради своего благополучия, психического здоровья и вернуть радость тренировок. После Олимпиады у многих спортсменов наступает сложный период. Как и многие, я хотела создать новый импульс на этот новый цикл, — приводит слова Немур International Gymnast Media.

Помимо золота Олимпиады-2024, 18-летняя Немур также является серебряным призёром в упражнениях на брусьях чемпионата мира — 2023, который проходил в бельгийском Антверпене.