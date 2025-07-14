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ЧМ по водным видам спорта — 2025: расписание на 15 июля

ЧМ по водным видам спорта — 2025: расписание на 15 июля
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В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. В рамках соревновательного дня продолжится групповой этап женского турнира по водному поло. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием пятого соревновательного дня турнира.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Водное поло, женщины. Групповой этап, 3-й тур.

  • 04:00. Водное поло. Женщины. Группа В. Аргентина — США;
  • 05:35. Водное поло. Женщины. Группа С. Греция — Япония;
  • 07:10. Водное поло. Женщины. Группа D. ЮАР — Франция;
  • 08:45. Водное поло. Женщины. Группа D. Великобритания — Испания;
  • 11:00. Водное поло. Женщины. Группа В. Китай — Нидерланды;
  • 12:35. Водное поло. Женщины. Группа А. Австралия — Новая Зеландия;
  • 14:10. Водное поло. Женщины. Группа А. Италия — Сингапур;
  • 15:45. Водное поло. Женщины. Группа С. Хорватия — Венгрия.
Календарь ЧМ-2025 по водным видам спорта
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