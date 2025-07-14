ЧМ по водным видам спорта — 2025: расписание на 15 июля

В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. В рамках соревновательного дня продолжится групповой этап женского турнира по водному поло. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием пятого соревновательного дня турнира.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Водное поло, женщины. Групповой этап, 3-й тур.