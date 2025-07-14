ЧМ по водным видам спорта — 2025: расписание на 15 июля
В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. В рамках соревновательного дня продолжится групповой этап женского турнира по водному поло. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием пятого соревновательного дня турнира.
ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Водное поло, женщины. Групповой этап, 3-й тур.
- 04:00. Водное поло. Женщины. Группа В. Аргентина — США;
- 05:35. Водное поло. Женщины. Группа С. Греция — Япония;
- 07:10. Водное поло. Женщины. Группа D. ЮАР — Франция;
- 08:45. Водное поло. Женщины. Группа D. Великобритания — Испания;
- 11:00. Водное поло. Женщины. Группа В. Китай — Нидерланды;
- 12:35. Водное поло. Женщины. Группа А. Австралия — Новая Зеландия;
- 14:10. Водное поло. Женщины. Группа А. Италия — Сингапур;
- 15:45. Водное поло. Женщины. Группа С. Хорватия — Венгрия.
Материалы по теме
Комментарии