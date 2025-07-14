Британец Йейтс выиграл 10-й этап «Тур де Франс» — 2025, Хили перехватил жёлтую майку

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Чемпион «Джиро д’Италия» — 2025 британский велогонщик Саймон Йейтс, представляющий команду Visma — Lease a Bike, стал победителем десятого этапа престижной многодневки «Тур де Франс» — 2025. Йейтс преодолел дистанцию в 165,3 км (Энеза — Мон-Дор Пюи-де-Санси) за 4:20.05.

Вторым финишировал нидерландец Тимен Аренсман (INEOS Grenadiers, отставание 0,09), ирландец Бен Хили из EF Education-EasyPost замкнул тройку лучших (+0,31 от лидера).

Интересно, что по итогам 10-го этапа жёлтую майку лидера у прошлогоднего чемпиона словенца Тадея Погачара перехватил именно Хили.

«Тур де Франс» — 2025. Генеральная классификация после 10-го этапа: