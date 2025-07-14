Йейтс — о победе на 10-м этапе «Тур де Франс» — 2025: думал, что меня догонят на финише

Чемпион «Джиро д’Италия» — 2025 британский велогонщик Саймон Йейтс прокомментировал победу на 10-м этапе «Тур де Франс» — 2025. Йейтс преодолел дистанцию в 165,3 км (Энеза — Мон-Дор Пюи-де-Санси) за 4:20.05.

«Честно говоря, я и не особо рассчитывал на какие-то шансы здесь. Мой приоритет — помочь Йонасу Вингегору в борьбе за генеральную классификацию. Даже сегодня мы хотели быть впереди, пробовать разные варианты, действовать агрессивно. Настрой в команде хороший. После разделки, скажем так, мы немного просели в плане морального духа, но это велоспорт — принимаешь удары и двигаешься дальше. Сегодня всё сложилось так, что я оказался в нужном месте и моменте и воспользовался шансом на все 100.

Первое, что я почувствовал на финише, — это облегчение, потому что у меня реально уже не было сил, и я думал, что меня догонят прямо на линии. В тот момент мне казалось, что у меня ничего не выйдет. Был очень тяжёлый старт — чтобы попасть в отрыв, нужно было бороться с кучей сильных ребят. Поэтому я постарался немного оторваться на последних поворотах перед подъёмом — хотел заработать небольшой задел», – приводит слова Йейтса пресс-служба «Тур де Франс».