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Лагно стала единственной представительницей России в 1/8 финала Кубка мира по шахматам

Лагно стала единственной представительницей России в 1/8 финала Кубка мира по шахматам
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Российский гроссмейстер Екатерина Лагно вышла в 1/8 финала проходящего в Батуми Кубка мира — 2025 среди женщин. Лагно стала единственной представительницей России, которой удалось дойти до этой стадии турнира.

В третьем раунде Кубка мира Лагно на тай-брейке обыграла Вантику Агравал из Индии.

За выход в четвертьфинал женского Кубка мира Лагно сразится с ещё одной представительницей Индии Харикой Дронавалли (2488), занимающей 12-е место в рейтинге ФИДЕ.

Отметим, что одна из сильнейших шахматисток мира россиянка Александра Горячкина сенсационно проиграла во втором раунде КМ. Сегодня, 14 июля, турнир покинула Валентина Гунина, она уступила на тай-брейке Нане Дзагнидзе из Грузии. Все представительницы России на Кубке мира — 2025 выступали под флагом ФИДЕ.

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