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«Понимал, что рискую». Бен Хили – о завоевании жёлтой майки «Тур де Франс» — 2025

«Понимал, что рискую». Бен Хили – о завоевании жёлтой майки «Тур де Франс» — 2025
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Ирландский велогонщик Бен Хили рассказал о своих ощущениях после того, как возглавил генеральную классификацию «Тур де Франс» — 2025. Это произошло после десятого этапа веломногодневки, на котором Хили занял третье место, уступив британцу Саймону Йейтсу и нидерландскому велогонщику Тимену Аренсману.

«Словно сказка, мечта, ставшая реальностью. Если бы кто-то сказал мне до начала «Тур де Франс», что я окажусь здесь, в жёлтой майке, да ещё и с победой на этапе — я бы не поверил.

Всё пошло не совсем по плану. Мы были удивлены, что команда UAE Team Emirates позволила такой большой группе уехать в отрыв, и мы воспользовались этим, отправив туда сразу четырёх гонщиков. Хочу сказать огромное спасибо своим товарищам по команде — Нилсону Пауэлссу, Алексу Бодену и Харри Суини, потому что без них завоевание жёлтой майки было бы невозможно. В какой-то момент этап стал борьбой с самим собой. Я понимал, что рискую, выкладываясь так сильно и так долго, но как часто выпадает такой шанс? Было довольно нервозно ждать эти четыре минуты, чтобы узнать, досталась ли мне жёлтая майка. Если бы Тадей Погачар гнался до самого конца финального подъёма, у меня, возможно, была бы совсем другая майка.

Я безумно горжусь тем, что представляю Ирландию. До сих пор не до конца осознал, что произошло, и меня переполняют эмоции. С этого момента я сосредоточусь на генеральной классификации, чтобы с уважением относиться к жёлтой майке и сохранить её как можно дольше», – приводит слова Хили пресс-служба Тур де Франс.

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