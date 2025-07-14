На ЧМ-2025 в Сингапуре из-за качества воды перенесли женский заплыв с участием россиянок

Организаторы чемпионата мира — 2025 по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре, сообщили о переносе женского заплыва на 10 км на открытой воде, который должен был пройти во вторник, 15 июля, в 3:00 мск.

Однако анализ проб, взятых организаторами 13 июля, выявил превышение нормативных показателей качества воды. После этого представителями World Aquatics, оргкомитета ЧМ, комитета по спортивной медицине World Aquatics и технического комитета World Aquatics по плаванию на открытой воде было принято решение отложить старт в интересах безопасности спортсменов.

Теперь старт заплыва намечен на 16 июля (5:15 мск).

Стоит отметить, что на данный заплыв от России заявлены Екатерина Сорокина и Маргарита Ершова.