Стало известно расписание соревнований Олимпийских игр – 2028 в Лос-Анджелесе

Оргкомитет Олимпийских игр – 2028, которые пройдут в Лос-Анджелесе (США), опубликовал расписание соревнований на своём официальном сайте.

Соревновательная программа Олимпиады-2028 стартует 12 июля по московскому времени. В этот день начнутся квалификационные турниры по хоккею на траве, баскетболу, регби-7, гандболу, крикету, водному поло, и футболу. Первые комплекты наград будут разыграны 15 июля — медали получат участники соревнований по дзюдо, триатлону, регби-7, фехтованию, лёгкой атлетике, пулевой стрельбе и гребному слалому. В финальный день Олимпиады (30 июля) за медали поборются представители бокса, борьбы, марафонцы, трековые велогонщики, пловцы, а также будут разыграны медали в баскетболе и волейболе.

Олимпийские игры – 2028 в Лос-Анджелесе пройдут с 14 по 30 июля. Церемония открытия Олимпиады состоится в ночь на 15 июля по московскому времени.