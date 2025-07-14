Погачар раскритиковал организаторов «Тур де Франс» — 2025 за частые переезды между этапами

Словенский велогонщик Тадей Погачар (UAE Team Emirates — XRG) раскритиковал организаторов «Тур де Франс» — 2025 за частые переезды между этапами во время проведения многодневки, отметив практически полное отсутствие свободного времени.

«Этот «Тур» делает меня старше, потому что у нас даже нет времени побриться — столько переездов. Два часа мы ехали в автобусе перед стартом, три часа — после финиша. Возможно, мне стоит взять с собой весь туалетный набор в автобус на следующие дни», — приводит слова Погачара в своём аккаунте в соцсети Х журналист Рено Бребан.

После 10 завершившихся этапов «Тур де Франс» — 2025 Тадей Погачар находится на втором месте генеральной классификации веломногодневки, уступая британцу Бену Хили (EF Education-EasyPost) 29 секунд.