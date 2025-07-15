«Как вы все заколебали, бестолковые». Губерниев жёстко ответил по теме российского флага

Российский комментатор и журналист Дмитрий Губерниев жёстко ответил одному из болельщиков в своём телеграм-канале.

Началось с того, что Губерниев опубликовал ссылку на новость со своей цитатой. Заголовок этой новости звучит следующим образом: Губерниев — о запретах россиянам на ЧМ по водным видам: «Главное, что спортсмены могут выступать. Медаль — лучшая публикация российского флага».

Один из подписчиков в комментариях ответил комментатору: «Медали не являются публикацией государственного флага России. Спортсмены без государственного флага выступают не от России, а непонятно от кого. Без государственного флага спортсмены не могут представлять Россию на международных соревнованиях».

Губерниев в ответ этому пользователю написал: «Как вы все заколебали, бестолковые», сопроводим фразу смеющимся смайликом.

Напомним, чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.

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