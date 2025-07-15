Сергей Фесиков ответил на вопрос о медальном плане наших пловцов на ЧМ-2025 в Сингапуре

Спортивный директор по плаванию Федерации водных видов спорта России Сергей Фесиков рассказал о целях российских пловцов на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

«Медальный план? Давайте не будем загадывать. Мы больше трёх лет не были на международных стартах в длинных бассейнах. Да, был прекрасный Будапешт-2024, и нынешний состав на 85 процентов состоит из тех спортсменов, кто выступал в Венгрии. Но короткая вода – другая история. У нас есть примерные ожидания. Мы хотим медали всех достоинств и примерно понимаем, на что именно рассчитывать. Но прямо сейчас мы не хотим грузить этим спортсменов, поскольку слишком долго не выступали на таком уровне. Для нас Сингапур – своеобразная проба пера после возвращения. Пусть ребята просто реализуют свой потенциал.

У нас есть лидеры мирового рейтинга, есть рекордсмены мира, на которых мы очень рассчитываем. Если они покажут свои результаты, то и позиции займут соответствующие. У нас есть эстафеты и личные виды, где внутри страны высочайший уровень конкуренции. Я имею в виду плавание на спине. Это даёт надежду на то, что в такой конкуренции ребята и на мировом уровне будут выглядеть очень достойно», — сказал Фесиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.