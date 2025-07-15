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Фесиков: к Олимпиаде-2028 нам нужно собрать команду, в которой будут мировые топы

Фесиков: к Олимпиаде-2028 нам нужно собрать команду, в которой будут мировые топы
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Спортивный директор по плаванию Федерации водных видов спорта России Сергей Фесиков высказался о перспективах российских пловцов на Олимпийских играх — 2028.

– Нормативы отбора, установленные на чемпионате России, были строже, чем нормативы World Aquatics. С чем это связано?
– Перед нами стоят амбициозные задачи, в том числе и повышение конкуренции внутри сборной. Мы смотрим, как работают и идут вперёд команды из других стран, как неизменно растёт уровень мирового плавания. И мы должны мотивировать своих спортсменов на очень высокие результаты. Они должны понимать, что соревноваться придётся с сильнейшими в мире.

Мы не собираемся ездить на подобные турниры туристами. Нам необходимо к Олимпиаде-2028 собрать такую команду, в которой будут настоящие мировые топы на своих дистанциях. Потому и были определены такие нормативы. Мы, по сути, исходили из 10-12-го результата в мире, то есть это даже не финал прошлого чемпионата мира. Мы вместе с тренерским штабом хотим, чтобы все спортсмены понимали зону ответственности. Если выезжать на международные старты, нужно ориентироваться как минимум на финал, — сказал Фесиков в беседе с корреспондентов «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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