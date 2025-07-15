«У нас был большой застой». Сергей Фесиков — о состоянии дел в плавании на открытой воде

Спортивный директор по плаванию Федерации водных видов спорта России Сергей Фесиков высказался о состоянии дел в плавании на открытой воде.

«Не буду кривить душой, в открытой воде у нас был большой застой. Сейчас в Сингапур отправился молодой состав. Появляются юные дарования, в том числе Ксения Мишарина. Она будет участвовать в новой дисциплине – нокаут-спринте на 3 км. В планах её участие и в эстафете. Ну а затем у неё впереди длинные дистанции в бассейне.

Для нашей команды на открытой воде ЧМ-2025 будет хорошим срезом, первым опытом выступления на международных стартах, где нас не было более 3,5 лет. С чего-то мы должны начинать, иметь точку отсчёта. А затем уже проводить чёткий анализ и принимать решение, куда двигаться», — сказал Фесиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.