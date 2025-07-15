Сергей Фесиков объяснил, почему пловчиха Анна Егорова не поехала на ЧМ-2025 в Сингапур

Спортивный директор по плаванию Федерации водных видов спорта России Сергей Фесиков объяснил, почему пловчиха Анна Егорова не поехала на чемпионат мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре.

«Я понимаю Анну и её позицию. Но мы с тренерским штабом видим, что на этой дистанции у нас пока недостаточно конкуренции, чтобы даже на попадание в финал чемпионата мира рассчитывать. Девочки очень старались на чемпионате России, но пока это не тот уровень. Будем смотреть, как Аня будет прогрессировать в своих результатах, чтобы выступать на уровне мировых лидеров. Нам будет в радость видеть спортсменку на последующих стартах в составе команды. Аня Егорова остаётся в обойме, поскольку такая спортсменка нам очень интересна.

Скажу, что мы предлагали Ане пройти отбор на ЧМ-2025 на открытой воде, но она сказала, что настроена специализироваться на бассейне. Уверен, мы с ней найдём общий язык. Ждём от неё результатов, которые будут двигать вперёд не только её саму, но и всю команду. У нас главенствует спортивный принцип, а не «крик души». Критерии отбора были обозначены для всех, и делать исключения для кого-то – просто неправильно. У нас даже выездной тренерский штаб формировался с учётом критериев и чёткого понимания лидерских позиций внутри сборной», — сказал Фесиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.