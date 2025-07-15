Легкоатлетка Кнороз заявила о потенциальных проблемах с инвентарём на фоне санкций

Четырёхкратная чемпионка России в прыжках с шестом Полина Кнороз высказалась о потенциальных проблемах с инвентарём на фоне санкций.

«Пока мне есть с чем прыгать, у меня есть шесты. В нашей спортшколе очень много шестов. Они принадлежат, конечно, разным тренерам, но мы там все между собой договариваемся, меняемся шестами, то есть пока у меня острой необходимости в новых шестах нет. Но я переживаю, что она может в скором времени появиться, потому что всё-таки физически я выросла, скоростные способности у меня тоже улучшились и может мне не хватить шестов. Надеюсь, что как-нибудь мы решим эту проблему, потому что всё-таки у нас дружное сообщество шестовиков, оно одно из самых сильных. И даже если мы не найдём эти шесты в Москве, можно всегда будет попросить у какого-то другого тренера», — приводит слова Кнороз ТАСС.

Ранее Полина Кнороз одержала победу на международном турнире «Кубок сильнейших спортсменов», который проходил в Бресте (Беларусь). Её лучший результат составил 4,83 м, что является личным рекордом Кнороз.