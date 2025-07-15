Дегтярёв рассказал, как Германия препятствовала участию россиян в Универсиаде‑2025

Министр спорта, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв рассказал, что правительство Германии препятствовало в выдаче виз российским спортсменам для участия в Универсиаде‑2025.

«Впервые с 2019 года российские студенты будут соревноваться на Универсиаде в Германии. Обсуждал это с генсеком Международной федерации университетского спорта Маттиасом Ремундом. У нас с ними отличные отношения, в отличие от правительства Германии, которое всячески препятствовало в выдаче виз нашим спортсменам на Универсиаду. Тем не менее нам удалось всё решить», — приводит слова Дегтярёва «Матч ТВ».

Универсиада-2020 пройдёт с 16 по 27 июля в регионе Рейн‑Рур. Россияне выступят на соревнованиях в нейтральном статусе.