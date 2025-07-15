Дегтярёв: возвращение российских спортсменов на мировую арену — наша первейшая задача

Министр спорта, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв озвучил главную задачу российского спорта на ближайший год.

«Возвращение российских спортсменов на мировую арену — это наша первейшая задача. 67 международных федераций допускают наших атлетов к своим соревнованиям. Почти 4000 россиян в 28 олимпийских видах спорта получили допуски к участию в международных турнирах под эгидой федераций. Наши планы на 2025 год включают участие в 29 чемпионатах мира и других крупных стартах», — написал Дегтярёв на своей странице в социальных сетях.

Напомним, 11 мая 2024 года премьер-министр России Михаил Мишустин предложил кандидатуру Михаила Дегтярёва на должность министра спорта Российской Федерации. 14 мая Госдума утвердила его на должность министра, и в тот же день был подписан соответствующий указ президента.