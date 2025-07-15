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Дегтярёв: объём вложений в спортинфраструктуру с 2025 по 2027 год составит 53 млрд рублей

Дегтярёв: объём вложений в спортинфраструктуру с 2025 по 2027 год составит 53 млрд рублей
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Министр спорта, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв раскрыл сумму, выделенную государственным бюджетом на развитие спортивной инфраструктуры в период с 2025 по 2027 год.

«По комплексной госпрограмме «Спорт России» в регионах в 2025-2027 гг. планируется строительство: 115 спортобъектов на сумму 22,8 млрд рублей; 86 модульных сооружений на сумму 16 млрд рублей; 637 «умных» спортплощадок, обустройство 1078 малых площадок на сумму 11,6 млрд рублей. Объём вложений из госбюджета в спортинфраструктуру в 2025–2027 гг. превысит 53 млрд рублей», — написал Дегтярёв на своей странице в социальных сетях.

Напомним, 11 мая 2024 года премьер-министр России Михаил Мишустин предложил кандидатуру Михаила Дегтярёва на должность министра спорта Российской Федерации. 14 мая Госдума утвердила его на должность министра, и в тот же день был подписан соответствующий указ президента.

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