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Дегтярёв объяснил, почему России непросто общаться с зимними спортивными федерациями

Дегтярёв объяснил, почему России непросто общаться с зимними спортивными федерациями
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Министр спорта, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв рассказал о причинах сложностей взаимоотношений с федерациями зимних видов спорта.

«В зимних видах спорта ситуация сложнее, чем в летних, потому что в руководящих органах большинства международных спортивных федераций преобладает скандинавское и западноевропейское лобби, рассматривающее запрет на выступление российских спортсменов на международной арене в качестве инструмента недобросовестной спортивной конкуренции, а иногда — в качестве средства политической борьбы.

Вероломное голосование федерации санного спорта показало, что для них не имеет никакого значения, в каком статусе выступают наши спортсмены. Результат был одинаковый что по предложению участия в нейтральном статусе, что под российским флагом. В Швейцарии сформировали группы юристов, будем отстаивать в CAS права наших саночников», — приводит слова Дегтярёва «РИА Новости Спорт».

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