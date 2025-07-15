Коллегия Минспорта РФ приняла хартию этики
Коллегия Министерства спорта большинством голосов утвердила хартию этики российского спорта. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярёв.
Согласно принятому документу, каждый член спортивного сообщества соглашается с тем, что он:
- осознаёт высокое предназначение спорта, его вдохновляющую и объединяющую силу;
- честно и с полной самоотдачей служит спорту России, его развитию и совершенствованию;
- чтит традиции российского спорта, ценит и помнит его победные страницы и его героев;
- знает и соблюдает правила честного и справедливого состязания; следует законам и общепринятым нормам морали;
- уважает соперников любой культуры и веры;
- соблюдает и ценит вековые традиции народов России (любовь к семье, близким, наставникам; уважение к старшим и помощь младшим, взаимовыручку и сострадание);
- помогает человеку с ограниченными возможностями найти себя, обрести уверенность в своих силах через участие в адаптивном спорте;
- всегда остаётся патриотом и бережёт честь своей команды, школы, города, великой России.
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