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Коллегия Минспорта РФ приняла хартию этики

Коллегия Минспорта РФ приняла хартию этики
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Коллегия Министерства спорта большинством голосов утвердила хартию этики российского спорта. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярёв.

Согласно принятому документу, каждый член спортивного сообщества соглашается с тем, что он:

  • осознаёт высокое предназначение спорта, его вдохновляющую и объединяющую силу;
  • честно и с полной самоотдачей служит спорту России, его развитию и совершенствованию;
  • чтит традиции российского спорта, ценит и помнит его победные страницы и его героев;
  • знает и соблюдает правила честного и справедливого состязания; следует законам и общепринятым нормам морали;
  • уважает соперников любой культуры и веры;
  • соблюдает и ценит вековые традиции народов России (любовь к семье, близким, наставникам; уважение к старшим и помощь младшим, взаимовыручку и сострадание);
  • помогает человеку с ограниченными возможностями найти себя, обрести уверенность в своих силах через участие в адаптивном спорте;
  • всегда остаётся патриотом и бережёт честь своей команды, школы, города, великой России.
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